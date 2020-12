Sprawca potrącenia pieszego nie uniknie kary Data publikacji 03.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wnikliwa i żmudna praca policjantów piotrkowskiej dochodzeniówki doprowadziła do ustalenia sprawcy potrącenia mężczyzny na oznakowanym przejściu dla pieszych. Do zdarzenia doszło pod koniec września br., na drodze wojewódzkiej 473 w gminie Grabica. 33-latek potrącił mężczyznę i uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy 33-letniemu mieszkańcowi powiatu.

20 września 2020 roku, po godzinie 20:00, 33-letni mężczyzna przechodził przez oznakowane przejście dla pieszych, prowadząc rower. W chwili, gdy zbliżał się do wysepki przy osi jezdni, został potrącony przez kierowcę nieustalonego na tamtą chwilę samochodu osobowego. Sprawca uciekł z miejsca wypadku, nie zatrzymał się, by udzielić pomocy leżącemu mężczyźnie.

Poszkodowany z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Sprawa od początku wyglądała na trudną. Nie było świadków wypadku, ani kamer monitoringu, które mogłyby zarejestrować zdarzenie. Na miejscu pracowali piotrkowscy policjanci, wykonując skrupulatne oględziny. Zabezpieczyli elementy karoserii pojazdu, który brał udział w zdarzeniu i to pozwoliło wytypować jego markę. Dalsza analiza zebranego materiału dowodowego oraz współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji doprowadziła policjantów do wytypowania kilkunastu pojazdów, a kolejne sprawdzenia dzieliły już tylko o krok od odnalezienia właściciela pojazdu.

Ustalony właściciel osobowego polo został 2 grudnia br., wezwany do piotrkowskiej komendy. Do jednostki Policji przyjechał z synem. Szybko okazało się, że to 33-latek prowadził pojazd tego feralnego wieczoru. Zapewnienia, że samochód nie był uszkodzony w ostatnim czasie, nie uśpiły czujności policjanta, który dopatrzył się na nim świeżych napraw lakierniczych. Syn właściciela przyznał się do spowodowania wypadku. Napraw blacharskich dokonywał sam.

33-latek trafił do policyjnej celi. Niebawem usłyszy zarzuty. Za spowodowanie wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia oraz nieudzielenie pomocy poszkodowanemu, grozi kara do czterech i pół roku pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi/js)