Cześć Jego pamięci! Data publikacji 03.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Z wielkim bólem informujemy o śmierci naszego Kolegi, aspiranta sztabowego Łukasza Ciarki, Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Jego odejście jest ciosem dla nas wszystkich, bo Łukasz był nie tylko wspaniałym kolegą, ale także fachowcem z ogromnym doświadczeniem zawodowym. Najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia bliskim zmarłego składa Komendant Główny Policji, Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wielkopolskim wraz z kierownictwem, policjantami i pracownikami Policji.

Aspirant sztabowy Łukasz Ciarka zmarł 2 grudnia 2020 roku. Miał 40 lat. Zawsze zaangażowany w służbę i pomoc. Do Policji wstąpił w 2002 roku. Przez ponad 15 lat pełnił służbę w pionie kryminalnym. Wciąż się doskonalił, posiadał ogromną wiedzę, która dawała mu możliwość pracy w wydziałach zajmujących się korupcją, przestępczością gospodarczą i narkotykową. Dbał o bezpieczeństwo mieszkańców Gorzowa i zatrzymywał groźnych przestępców. Jego doświadczenie i wzorowa służba doprowadziło do kolejnych awansów i zajęcia stanowiska zastępcy naczelnika wydziału do walki z przestępczością gospodarczą. Od 2018 roku był Zastępcą Naczelnika Wydziału Kryminalnego w gorzowskiej komendzie miejskiej. Wielokrotnie był nagradzany za swoją pracę. W 2013 roku w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych został odznaczony Brązową Odznaką Zasłużony Policjant. Policja straciła doskonałego fachowca i oddanego kolegę, na którego zawsze można było liczyć.

Komendant Główny Policji, Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wielkopolskim wraz z kierownictwem, policjantami i pracownikami Policji łączą się w bólu z pogrążonymi w żałobie bliskimi.

Łukasz, odszedłeś zbyt wcześnie. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci!