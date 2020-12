Wirtualny bieg dla Piotra Data publikacji 03.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś rusza wyścig do Laponii, dedykowany aspirantowi sztabowemu Piotrowi Glencowi. W biegu mogą wziąć udział wszyscy ludzie dobrej woli, a szczególnie liczymy na mundurowych – policjantów, strażaków, strażników miejskich, żołnierzy. Każdy może wpłacić min. 30 zł i ruszyć w stronę celu – mając do przebiegnięcia 4800 metrów (biegiem w terenie, na bieżni domowej, chodem lub nordic walking), dołączamy do sztafety mającej za cel osiągnąć 4800 kilometrów, czyli wyścig do Laponii i z powrotem.

Każdemu z nas może przydarzyć się wypadek. Dobrze wiedzieć, że możemy wtedy liczyć na pomoc i wsparcie. Policjanci z Gliwic, Cieszyna i żołnierze, przyjaciele aspiranta Piotra Glenca, zachęceni jego walką i nadzieją na powrót do zdrowia, wpadli na pomysł wirtualnego biegu charytatywnego.

Jako przyjaciele dzielnicowego z Cieszyna prosimy o wsparcie zbiórki środków na rehabilitację człowieka, który nie oczekuje pomocy i sam walczy z przeciwnościami losu. To my policjanci, w jego imieniu prosimy o przyłączenie się do inicjatywy, w której, poprzez udział, sami poprawiamy swoją kondycję i zdrowie.



Rejestracja zawodników odbywa się drogą mailową – trzeba dokonać wpłaty minimum 30 zł na konto Fundacji Moc Pomocy PKO Bank Polski S.A. 16 1020 5226 0000 6602 0635 0765 z dopiskiem: Piotr Glenc, przesłać na maila wirtualnybiegdlapiotrka@gmail.com swoje imię i nazwisko oraz potwierdzenie wpłaty.



Każdy zarejestrowany zawodnik otrzyma imienny numer startowy, wysłany na adres e-mail do samodzielnego wydruku. Zdjęcia (selfie) uczestników biegu mile widziane. Można przesyłać na facebookowym fungage’u biegu a tu: "poMOCdlaPiotraGlenca”, będą pozdrowieniem dla innych uczestników oraz zachętą do dalszej walki dla naszego kolegi.

(KWP w Katowicach / kp)