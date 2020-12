Odzyskany Jaguar F-Type warty ponad 300 tys. zł Data publikacji 03.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilka dni temu, w toku rozpracowywania zorganizowanej grupy przestępczej, policjanci Wydziału d/w z Przestępczością Narkotykową KWP we Wrocławiu odzyskali pochodzący z przestępstwa pojazd marki Jaguar F-Type warty ok. 300 tys. zł.

W listopadzie br., w toku rozpracowywania zorganizowanej grupy przestępczej, policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odzyskali pochodzący z przestępstwa pojazd marki Jaguar F-Type. Auto stało zaparkowane na terenie jednej z wrocławskich firm. Wcześniej utracone zostało na terenie Niemiec. Samochód warty jest ok. 300 tys. zł.

Rozpracowywana grupa zajmowała się przestępczością narkotykową. Policjanci w tej chwili wyjaśniają okoliczności, w jaki sposób użytkownik jaguara wszedł w jego posiadanie.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa Wrocław Krzyki Zachód.

(KWP we Wrocławiu/js)

