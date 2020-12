Wyłudzili ponad ćwierć miliona złotych metodą "na policjanta" Data publikacji 03.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzy osoby usłyszały zarzuty w związku z oszustwem, do którego doszło na początku roku. Sprawcy wprowadzili w błąd swoje ofiary, podając się za policjantów i wyłudzili w ten sposób, łącznie ponad ćwierć miliona złotych.

W połowie stycznia 2020 r. do 80-letniego mieszkańca Krakowa zadzwonił „policjant”, informując o zagrożeniu środków pieniężnych seniora, czym przekonał starszego pana do przekazania oszczędności i kosztowności drugiemu z oszustów, który dla uwiarygodnienia swojej profesji odbierając „przesyłkę”, okazał odznakę podobną do tej, którą posługują się policjanci. Senior stracił w ten sposób prawie 240 tysięcy złotych.

Podobny modus operandi ci sami sprawcy zastosowali, wyłudzając pieniądze i kosztowności od starszego małżeństwa na terenie powiatu wielickiego. W tym przypadku seniorzy stracili ponad 23 tysiące złotych.

Pod koniec listopada br. kryminalni z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie ustalili i zatrzymali 35-letnią kobietę oraz ustalili dwóch mężczyzn (40-latka i 41-latka), którzy razem z nią oszukali trójkę seniorów.



Zaskoczona wizytą kryminalnych 35-latka została zatrzymana w miejscu zamieszkania, natomiast 41-latek, gdy kończył odbywać karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym w Warszawie. Ostatni z mężczyzn również znajdował się w zakładzie karnym na terenie Warszawy.



Sprawcy wyłudzenia usłyszeli zarzut oszustwa, za co grozi im kara pozbawienia wolności do lat 8. Wobec 35-latki zastosowano policyjny dozór oraz poręczenie majątkowe natomiast wobec 41-latka tymczasowy areszt na 2 miesiące. 40-latek przebywa obecnie w zakładzie karnym, gdyż jest w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności za inne przestępstwo.

(KWP w Krakowie / kp)