Nasza koleżanka potrzebuje krwi Data publikacji 03.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nasza koleżanka, dzielnicowa międzyrzeckiego komisariatu, pilnie potrzebuje pomocy. Funkcjonariuszka zmaga się z zagrażającą jej życiu chorobą. Obecnie przebywa w szpitalu w Międzyrzecu Podlaskim. Z uwagi na jej stan zdrowia niezbędne jest przetaczanie krwi. Można ją oddawać w każdym punkcie poboru krwi, ze wskazaniem dla "Katarzyny Hryciuk” - grupa krwi A RH+. Liczymy na Waszą pomoc i wsparcie naszej akcji.

Aspirant Katarzyna Hryciuk to dzielnicowa międzyrzeckiego komisariatu z niemal 20-letnim stażem. Każdego dnia służy pomocą i wsparciem innym, teraz sama pilnie potrzebuje pomocy. Policjantka zmaga się z zagrażającą jej życiu chorobą i niezbędna jest transfuzja krwi.

W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich osób, w tym funkcjonariuszy i pracowników Policji, o udział w zbiórce krwi potrzebnej dla naszej chorej koleżanki. Pamiętajmy, że ofiarowując cząstkę siebie, możemy dać innym to, co najważniejsze i najcenniejsze – życie.

Krew można oddać z każdego miejsca w Polsce. Przy jej oddawaniu należy zaznaczyć, że jest przeznaczona dla Katarzyny Hryciuk, która przebywa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim.

Przypomnijmy, że dawcą krwi może zostać osoba, która nie ma żadnych dyskwalifikujących ją chorób, mieszcząca się w określonej grupie wiekowej i wagowej czyli między 18 a 65 rokiem życia, ważąca nie mniej niż 50 kilogramów.

Za okazaną pomoc z góry dziękujemy!

(KWP w Lublinie / mw)