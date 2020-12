Pomoc od policjantów i pracowników tomaszowskiej komendy dla Potrzebujących Data publikacji 03.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim odwiedzili Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach. Na ręce kierownika ośrodka Pani Anny Sikorskiej przekazali dary dla ośrodka zebrane wspólne z pracownikami cywilnymi naszej jednostki.

Po raz kolejny policjanci zorganizowali zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla kobiet oraz ich dzieci, które przebywają w Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach. Do akcji przyłączyli się wszyscy policjanci i pracownicy cywilni. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, zbieraliśmy chemię i produkty spożywcze z długim terminem przydatności, są to produkty najbardziej potrzebne w ośrodku. Nie zabrakło również zabawek i ubrań dla dzieci.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach to ośrodek stacjonarny, pobytu okresowego (do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia) dla 25 osób z terenu województwa lubelskiego. Dla osób, które przeżyły głębokie, traumatyczne wydarzenia życiowe związane z przemocą fizyczną, emocjonalną, seksualną i materialną w swoich rodzinach, są w złym stanie psychicznym i nie mogą czasowo przebywać we własnych domach.

W tym roku po raz pierwszy zebraliśmy też rzeczy dla Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach.

starszy aspirant Agnieszka Leszek