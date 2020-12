Areszt tymczasowy dla sprawcy śmiertelnego potrącenia pieszego Data publikacji 03.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Na drodze krajowej nr 5, 29 listopada br. w godzinach porannych, doszło do zdarzenia drogowego, w którym poniósł śmierć pieszy. Sprawca potrącenia, mimo iż odjechał z miejsca tej tragedii, nie udzielając pomocy poszkodowanemu, kilka dni później został zatrzymany przez kamiennogórskich policjantów. Sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu tego kierującego. Grozi mu teraz do 12 lat pozbawienia wolności.

W ostatnim czasie wiele policyjnych akcji profilaktycznych poświęconych jest tematowi związanemu z noszeniem odblasków. Wprawdzie przepisy ruchu drogowego wymagają jedynie obowiązkowych elementów poza terenem zabudowanym, ale każdy kierujący na pewno to potwierdzi, że również w mieście odblaskowe elementy pozwalają szybciej zauważyć pieszego czy rowerzystę i odpowiednio wcześniej zareagować.

W tym przypadku pieszy, który w dniu 29 listopada br. szedł nad ranem poboczem drogi krajowej nr 5, nie posiadał takich odblasków. Został śmiertelnie potrącony przez jadący w kierunku Kamiennej Góry pojazd, którego kierujący niestety zaraz po zdarzeniu odjechał z miejsca, nie udzielając pomocy poszkodowanemu. Kamiennogórscy policjanci, po analizie elementów pojazdu znajdujących się na miejscu zdarzenia ustalili, że należały one bez wątpienia do pojazdu z grupy VW. Niezwłoczna publikacja w lokalnych mediach społecznościowych informacji dotyczącej intensywnych poszukiwań sprawcy tego zdarzenia, pozwoliła na bardzo szybkie wytypowanie miejsca jego pobytu.

W toku dalszych czynności kamiennogórscy policjanci zabezpieczyli pojazd marki VW Passat, który brał udział w zdarzeniu, oraz zatrzymali 31-letniego mieszkańca powiatu wałbrzyskiego.

Mężczyzna ten usłyszał zarzut spowodowania wypadku w ruchu, którego następstwem była śmierć innej osoby. W dniu wczorajszym Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze zadecydował o zastosowaniu 3-miesięcznego aresztu tymczasowego w stosunku do mężczyzny. Dodatkowo w związku z faktem, iż zbiegł on z miejsca zdarzenia, za popełniony czyn może grozić mu kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)