Komendant z Żyrardowa udaremnił wyłudzenie pieniędzy od starszego mężczyzny Data publikacji 04.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Czujność i szybka reakcja Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie insp. Arkadiusza Zgieba uchroniła żyrardowianina przed utratą oszczędności. Sprawca podając się za policjanta twierdził, że szajka oszustów przejęła kontrolę nad bankiem, w którym 84-latek gromadził oszczędności.

„Na wnuczka” i „na policjanta” - to oszustwa, w których ofiarami są przeważnie osoby starsze. Metoda działania przestępców w takich przypadkach za każdym razem jest bardzo podobna. Najczęściej wyszukują osobę, jej adres i numer telefonu w książce telefonicznej, po czym nawiązują kontakt. Podają się za członka rodziny, wnuczka, kolegę, przyjaciela, a ostatnio najczęściej policjanta.

Nie inaczej było w minionym tygodniu, kiedy w mieszkaniu 84-letniego żyrardowianina zadzwonił telefon. Rozmówca podający się za policjanta poinformował mężczyznę o działaniach szajki oszustów, którzy przejęli bank, w którym senior gromadził oszczędności. By uniemożliwić kradzież tych pieniędzy mężczyzna miała wypłacić z konta 25 tysięcy złotych, a następnie przekazać je rzekomemu policjantowi.

Mężczyzna uwierzył w historię przedstawioną przez rozmówcę i poszedł do banku po oszczędności. W kolejce do okienka bankowego stał insp. Arkadiusz Zgieb, który zauważył poddenerwowanie seniora. 84-latek nie mając świadomości, że rozmawia z prawdziwym policjantem poprosił o możliwość wykonania połączenia telefonicznego do swojej córki argumentując to tym, że ma bardzo duży problem z oszczędnościami. Komendant udzielił pomocy seniorowi, pozwolił wykonać połączenie ze swojego telefonu. Słysząc rozmowę mężczyzny z córką insp. Arkadiusz Zgieb nabrał pewności, że człowiek, z którym rozmawiał, któremu właśnie udzielił pomocy, padł ofiarą oszusta. Natychmiast wezwał policjantów z wydziałyu kryminalnego, a 84-latkowi wyjaśnił, że o mały włos, a padłby ofiarą oszustwa „na policjanta”. Dzięki czujności i szybkiej reakcji komendanta udało się zapobiec oddaniu oszczędności oszustom.

Kolejny raz apelujemy o rozwagę przy podejmowaniu szybkich decyzji finansowych. Pod żadnym pozorem nie powierzajmy gotówki obcym osobom. Przypominamy także, że policjanci NIGDY nie zwracają się z prośbą o przekazanie pieniędzy.

(KWP w Radomiu / mw)