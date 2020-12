Prokuratorzy i policjanci zlikwidowali w Krakowie sieć agencji towarzyskich i rozbili gang sutenerów Data publikacji 04.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Krakowscy policjanci i prokuratorzy z Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się czerpaniem korzyści z cudzego nierządu. W wyniku przeprowadzonych realizacji zlikwidowano sieć agencji towarzyskich tzw. mieszkaniówek, działających na terenie Krakowa i okolic. Do tej pory zarzuty w tej sprawie usłyszało 10 osób. 7 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych, a wobec pozostałych 3 zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Zabezpieczono mienie zatrzymanych i milion złotych gotówki.

W wyniku wielomiesięcznej i żmudnej pracy krakowskich kryminalnych i prokuratorów Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie zaplanowano realizację, która miała zweryfikować dotychczasowe ustalenia na temat kilkunastu miejsc świadczenia usług seksualnych i zorganizowanej grupy przestępczej czerpiącej zyski z nierządu.

Późnym wieczorem, 14 listopada 2020 r., funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wspierani przez kryminalnych z innych wydziałów i jednostek oraz przez policyjnych kontrterrorystów z kilku województw, realizując prokuratorskie postanowienia, weszli równocześnie do 11 mieszkań na terenie Krakowa i miejscowości ościennych. W działaniach tych wzięło udział ponad 150 policjantów. Funkcjonariuszy z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu KMP w Krakowie wspierali policyjni antyterroryści z Krakowa, Katowic, Łodzi, Kielc, Opola, Wrocławia, a także kryminalni z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Krakowie, Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Krakowie, Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Krakowie, mundurowi z Komisariatu I Policji w Krakowie, technicy kryminalistyczni z komendy miejskiej i wojewódzkiej. W akcji zostały wykorzystane psy służbowe Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Podczas tej skoordynowanej akcji zatrzymano szereg osób zaangażowanych w przestępczy proceder i przeszukano zajmowane przez nich mieszkania, posesje. Policjanci zabezpieczyli na poczet przyszłych kar samochody warte kilkadziesiąt tysięcy złotych, gotówkę w kwocie sięgającej 1 miliona zł, biżuterię, laptopy, kilkadziesiąt telefonów komórkowych, karty sim, broń pneumatyczną, kilkadziesiąt gramów marihuany i ponad 50 kg krajanki tytoniu. 4000 paczek papierosów bez akcyzy. Do kolejnych zatrzymań i przeszukań doszło także 15 i 24 listopada br.

Wśród zatrzymanych znalazły się zarówno osoby stojące na szczycie grupy przestępczej jak i ich członkowie, którzy wykonywali ściśle określone funkcje. Jedni byli odpowiedzialni za najem mieszkań, ich utrzymanie, a także zamieszczanie ogłoszeń na portalach internetowych, prowadzenie ewidencji spotkań towarzyskich oraz wycen świadczonych usług, a kolejni mieli za zadanie ochronę kobiet świadczących usługi seksualne oraz organizowanie transportu do wyznaczonych miejsc spotkań. Według ustaleń śledczych grupa przestępcza działała na przestrzeni ostatnich 2 lat, a nielegalnym biznesem kierował 47-latek z Krakowa. Pomagała mu w szczególności 34-letnia żona, ich 35-letnia znajoma oraz 40-letnia kobieta, która również uczyniła sobie źródło stałego dochodu czerpiąc korzyści z cudzego nierządu. Sutenerzy „zatrudniali” łącznie kilkanaście kobiet w wieku od 21 do 59 lat. Były to Polki, Ukrainki i Białorusinka. Ich zadaniem było świadczenie usług seksualnych w zakresie i miejscu określonym przez zleceniodawców, a następnie przekazywanie osobom kierującym przestępczym procederem części uzyskanego wynagrodzenia.

Prokurator z Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie przedstawił zarzuty 10 zatrzymanym. 9 osób usłyszało zarzuty czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby (podlega to karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5). Z tej dziewiątki 1 osoba usłyszała zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą (za co grozi do 10 lat więzienia), a 5 osób usłyszało zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu nakłanianie, ułatwianie oraz czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby, z czego uczynili sobie stałe źródło dochodu (grozi im do 5 lat pozbawienia wolności). 2 osoby z tej dziewiątki otrzymały także zarzut posiadania narkotyków a 1 osoba ich udzielania. 1 zatrzymany usłyszał zarzut posiadania wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy.

Na wniosek prokuratury wobec 7 podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, a wobec 3 podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

(KWP w Krakowie / mw)

Film Prokuratorzy i policjanci zlikwidowali w Krakowie sieć agencji towarzyskich i rozbili gang sutenerów Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Prokuratorzy i policjanci zlikwidowali w Krakowie sieć agencji towarzyskich i rozbili gang sutenerów (format mp4 - rozmiar 33.51 MB)