Policjanci wynieśli nieprzytomnego mężczyznę z zadymionego mieszkania Data publikacji 04.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybkie działanie policjantów z patrolu prewencji uratowało zdrowie, a być może nawet życie nieprzytomnego mężczyzny, który przebywał w zadymionym mieszkaniu. Mundurowi, którzy byli pierwsi na miejscu zdarzenia, wyważyli drzwi i współdziałając ze strażakami, wynieśli nieprzytomnego 55-latka z mieszkania. Został przewieziony do szpitala.

Wczoraj (3.11.2020 r.) około godziny 19.00 oficer dyżurny głogowskiej policji otrzymał zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu na terenie miasta. Natychmiast skierował tam patrol prewencji. Policjanci jako pierwsi pojawili się na miejscu. Zastali zadymiony korytarz i zauważyli wydobywający się spod drzwi jednego z mieszkań dym. Próbowali dostać się do lokalu, ale nikt nie otwierał. Postanowili wyważyć drzwi, w czym pomogli im strażacy, którzy w tym momencie przybyli na miejsce.

Po wejściu do zadymionego mieszkania, policjanci w jednym z pomieszczeń zauważyli leżącego na łóżku nieprzytomnego mężczyznę. Wynieśli go na zewnątrz i udzieli pierwszej pomocy przedmedycznej. Okazało się, że nietrzeźwy mężczyzna pozostawił na zapalonej kuchence szybkowar. Zapomniał o nim i zasnął. Doszło do zapalenia się naczynia i zadymienia mieszkania. Po udzieleniu pierwszej pomocy 55-latek został przewieziony do szpitala. Przed tym wyraził swoje niezadowolenie z obecności policjantów na miejscu.

W związku z naruszeniem przepisów przeciwpożarowych i spowodowaniem zagrożenia 55-latkowi grozi kara grzywny.

(KWP we Wrocławiu / kp)