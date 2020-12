Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał sprawcę kradzieży Data publikacji 04.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z makowskiej komendy w czasie wolnym od służby zatrzymał sprawcę kradzieży sklepowej. Dzięki spostrzegawczości i szybkiej reakcji funkcjonariusza został zatrzymany 37-letni przasnyszanin, który odpowie za kradzież. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim, będąc na wolnym, podczas robienia zakupów w jednym ze sklepów w Przasnyszu, usłyszał jak pracownice sklepu mówiły, że doszło do kradzieży. W tym momencie zauważył wybiegającego ze sklepu mężczyznę. Policjant bez chwili namysłu, ruszył za mężczyzną i po krótkim pościgu ulicami Przasnysza dogonił go i zatrzymał. Po chwili na miejscu byli również zaalarmowani przasnyscy policjanci, którzy przejęli mężczyznę, przewożąc go do policyjnego aresztu.

Sprawcą kradzieży okazał się dobrze znany mundurowym 37-letni mieszkaniec Przasnysza. Mężczyzna teraz za swoje postępowanie odpowie przed sądem. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.

(KWP w Radomiu/js)