Był agresywny wobec żony. Policja nakazała mu opuścić mieszkanie

1 grudnia br. mundurowi z chorzowskiej "jedynki" zostali wezwani na interwencję w jednym z mieszkań. Na miejscu okazało się, że 42-letni mężczyzna swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia swojej żony. Wobec poczynionych ustaleń decyzja mogła być tylko jedna - musiał on opuścić mieszkanie. Dzięki wejściu w życie tzw. ustawy antyprzemocowej policjanci skorzystali z przysługującego im prawa i zatrzymali oprawcę. Mężczyzna otrzymał nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i zakaz zbliżania się do jego bezpośredniego otoczenia. Za niezastosowanie się do wydanego zakazu lub nakazu grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności lub areszt.

(KWP w Katowicach / mw)