"Objazdowy Policyjny Mikołaj” Data publikacji 04.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś dzielnicowy w roli Świętego Mikołaja przekazał paczki dla dzieci z Oddziału Pediatrycznego z SP ZZOZ w Kozienicach oraz dla dzieci z Świetlicy Środowiskowej w Świerżach Górnych. Paczki zostały przygotowane przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach, Enei Wytwarzanie oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach.

W związku z obecną sytuacją kozieniccy policjanci i wolontariusze Enea Wytwarzanie zorganizowali nową formę przekazania prezentów dzieciom, które co roku były odwiedzane przez policyjnego Mikołaja na oddziale dziecięcym w Kozienicach. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych, paczki zostały przekazane na ręce ordynatora oddziału dziecięcego w Kozienicach, który przekaże je oczekującym na nie małym pacjentom. To bardzo ważne, bo właśnie niesienie radości i uśmiechu jest najlepszym lekarstwem w chorobie. Jest to już kolejna akcja zorganizowana przez policjantów oraz wolontariuszy Enea. Pomimo sytuacji pandemicznej zdajemy sobie sprawę, że w szpitalu przebywają dzieci, które również czekają na wizytę św. Mikołaja. Mały prezent może sprawić wiele radości w tak szczególnych chwilach. Dlatego funkcjonariusze postanowili kontynuować tę inicjatywę również w tym roku.

Objazdowy Mikołaj w tym roku dotarł także do dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Świerżach Górnych, którym pod choinką pozostawił pluszowe misie. Misie będą stanowiły radosny dodatek do paczek przygotowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach. Paczki te zostaną przekazane przez pracowników do podopiecznych w miejscu ich zamieszkania.

Wszystkim dzieciom życzymy wymarzonych prezentów od Mikołaja oraz dużo uśmiechu na twarzy.

