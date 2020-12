Fałszywi policjanci zatrzymani Data publikacji 04.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego od września prowadzili sprawę oszustw „na policjanta”. Efektem działań śledczych jest zatrzymanie 43-letniego mężczyzny i 28-letniej kobiety - mieszkańców Zielonej Góry i Zgorzelca. Zatrzymanej parze grozi kara do 8 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło we wrześniu br. Jak wynikało z relacji zgłaszającej, na jej telefon stacjonarny zadzwoniła nieznana kobieta podająca się za policjantkę. W trakcie rozmowy oszustka poinformował 77-latkę, że pieniądze, które posiada na koncie w banku, są zagrożone. Aby nie utracić zgromadzonych oszczędności, seniorka powinna współpracować i wziąć udział w tajnej operacji, która miała na celu zatrzymanie szajki oszustów bankowych. Dlatego też 77-latka przekonana, że bierze udział w policyjnej akcji, poszła się do banku i przelała 160 tysięcy złotych z na konto wskazane przez oszustów. Kryminalni od września intensywnie pracowali nad tą sprawą, stopniowo namierzając fałszywych policjantów. Na przełomie listopada i grudnia kryminalni zatrzymali dwie osoby - 43-letniego mężczyznę i 28-letnią kobietę - mieszkańców Zielonej Góry i Zgorzelca. Dzięki zebranemu materiałowi dowodowemu przez śledczych mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa na szkodę 77-latki. Pod koniec listopada br. Sąd Rejonowy w Jaworznie zadecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Kobieta natomiast została zatrzymana wczoraj, o jej dalszym losie zdecyduje teraz prokurator. Za oszustwo kodeks karny przewiduje karę do 8 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / kp)