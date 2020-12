Zranił się piłą spalinową. Policjanci pomogli mu szybko dostać się do szpitala

Błyskawiczna reakcja mundurowych z Wydziału Ruchu Drogowego, umożliwiła szybkie przetransportowanie rannego mężczyzny do szpitala. Mieszkaniec powiatu wrocławskiego został poszkodowany podczas pracy na swoim gospodarstwie i syn postanowił zawieźć go do najbliższej placówki medycznej. Niestety, panowały godziny szczytu i przejazd ulicami dolnośląskiej stolicy był mocno utrudniony. Do pomocy zostali skierowani policjanci z drogówki, którzy szybko i bezpiecznie pilotowali pojazd z poszkodowanym mężczyzną, aż do drzwi Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.