Policjanci włączyli się do akcji „Paczka dla Bohatera”

Chełmscy policjanci i pracownicy komendy, jak co roku, włączyli się do bożonarodzeniowej akcji „Paczka dla Bohatera”. W tym celu w komendzie zorganizowana została zbiórka żywności. Policjanci przekazali już zebrane artykuły do specjalnego magazynu. Stowarzyszenie, które przejęło pieczę nad akcją, przekaże je lokalnym kombatantom.