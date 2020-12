Dwie ofiary wypadków na drogach powiatu zgierskiego Data publikacji 07.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zgierscy policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności dwóch wypadków, do których doszło w ostatni piątek oraz niedzielę na terenie powiatu zgierskiego. W wyniku zdarzeń śmierć poniósł 63-letni pieszy oraz 85-letni rowerzysta. 26-letni kierujący oplem, który po wypadku z udziałem rowerzysty oddalił się z miejsca zdarzenia, został zatrzymany przez policjantów kilka godzin później.

4 grudnia 2020 r., około godziny 18:35 na drodze wojewódzkiej nr 702 w miejscowości Wola Rogozińska kierujący samochodem volkswagen typu bus jadąc w kierunku Warszyc, potrącił idącego najprawdopodobniej tym samym pasem ruchu 63-letniego pieszego. Mężczyzna w wyniku potrącenia zmarł.

6 grudnia 2020 r., około godziny 14:50 w Niesułkowie na drodze nr 708 kierujący samochodem osobowym opel potrącił jadącego w tym samym kierunku 85-letniego rowerzystę. Pomimo podjętej przez świadków i załogę pogotowia reanimacji mężczyzna zmarł. Kierujący oplem oddalił się z miejsca wypadku przed przyjazdem służb. Do poszukiwań samochodu i kierującego natychmiast przystąpili funkcjonariusze powiatu zgierskiego oraz rejonów sąsiadujących. Po kilku godzinach mundurowi zlokalizowali samochód, który najprawdopodobniej brał udział w wypadku. Pojazd został porzucony na przydrożnym parkingu. Policjanci, po nitce do kłębka, namierzyli 26-latka, który najprawdopodobniej kierował samochodem w chwili feralnego wypadku. Mężczyzna został zatrzymany przez brzezińskich funkcjonariuszy chwilę przed północą w miejscu swojego zamieszkania. Zatrzymany został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu – był trzeźwy. 26-latek trafił już do celi policyjnego aresztu, może usłyszeć zarzuty związane ze spowodowaniem wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz oddalenie się z miejsca zdarzenia. Za takie przestępstwa grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Jak ustalili śledczy 26-latek, posiada zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, a także jest podwójnie poszukiwany celem doprowadzenia do aresztu śledczego lub zakładu karnego.

Policjanci apelują o ostrożność! Obecna aura i zmienne warunki pogodowe powinny wpłynąć na sposób jazdy kierujących oraz rozsądek pieszych i rowerzystów. Kierujący powinni dostosować prędkość do panujących warunków i zwracać szczególną uwagę na sytuację na drodze. Rowerzyści są zobowiązani wyposażyć rowery w odpowiednie oświetlenie i poruszać się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pieszym przypominamy, że poruszając się po zmierzchu poza terenem zabudowanym, powinni posiadać w widocznym miejscu elementy odblaskowe.

(KWP w Łodzi/js)