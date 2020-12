Portret pamięciowy kobiety podejrzewanej o kradzież

Pod koniec listopada 3 kobiety zapukały do mieszkania seniorki i poprosiły o jedzenie oraz picie. Kiedy mieszkanka Opola przygotowywała kanapki, nieznajome ukradły należące do niej oszczędności. Ich łupem padło 20 000 złotych. Teraz publikujemy portret pamięciowy jednej z kobiet podejrzewanych o to przestępstwo. Osoby, które widziały lub znają kobietę o podanym rysopisie, proszone są o kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu I Policji w Opolu.