Fałszywy oficer, policjant, wnuczek – oszuści zakładają różne maski, poszkodowani tracą oszczędności życia Data publikacji 07.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad półtora miliona złotych stracili w tym roku Lubuszanie, którzy dali się zwieść i uwierzyli w historie wymyślane przez oszustów. Za każdym razem przestępczy proceder wyglądał tak samo - rozmowa telefoniczna z fikcyjnym policjantem czy członkiem rodziny, dramatyczna historia, przekazanie pieniędzy… Przypominamy: policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie im żadnych pieniędzy ani nie angażują postronnych osób do przeprowadzania „akcji” policyjnych. To mechanizm działania oszustów, dlatego w przypadku najmniejszych podejrzeń co do próby oszustwa jak najszybciej poinformujmy Policję o zaistniałej sytuacji. Szybka informacja to większa szansa na zatrzymanie sprawcy takich działań.

Niestety pomimo licznych apeli policjantów, wciąż na terenie województwa lubuskiego dochodzi do oszustw związanych z podawaniem się za policjanta, oficera, wnuczka czy innej osoby. Od początku 2020 roku oszuści wyłudzili w ten sposób ponad półtora miliona złotych od pokrzywdzonych osób. Nimi najczęściej są osoby starsze, seniorzy, którzy pełni zaufania do ludzi dają się zwieść fałszywym historiom opowiadanym przez telefonicznych naciągaczy. Często te zmyślone historie dotyczą wypadku drogowego, w którym uczestniczą członkowie rodziny albo wzięcia udziału w „tajnej, policyjnej akcji” wymierzonej w przestępców. Dużą rolę może odgrywać element zaskoczenia, zwiększający prawdopodobieństwo nabrania się na te wymyślone historie. Wtedy już niedaleko do wypłaty pieniędzy z konta i realnego przekazania dziesiątek czy setek tysięcy złotych oszustom. Tak wysokie kwoty stanowią często oszczędności życia pokrzywdzonych, dla których utrata tych pieniędzy to przede wszystkim bardzo wysokie straty materialne, ale także i społeczne – związane z utratą zaufania do ludzi i pretensjami do samego siebie, że daliśmy się oszukać.

Policjanci przypominają, aby być „wyczulonym” na tego typu sytuacje. Warto również uwrażliwiać swoich domowników na przeróżne metody działania oszustów oraz wskazać, co należy zrobić, żeby nie stać się ich ofiarą. Należy uważać w kontaktach z obcymi osobami, dzwoniącymi pod numer naszego telefonu, wypytującymi o nasze sprawy osobiste czy finansowe. Policjanci nigdy nie wykonują takich telefonów ani nie odbierają osobiście żadnych pieniędzy! Po takiej rozmowie telefonicznej, której przebieg wyda nam się podejrzany, powinniśmy jak najszybciej poinformować o tym fakcie Policję. Powinniśmy również być ostrożnym w kontaktach z osobami odwiedzającymi nasz dom, mieszkanie. Tylko rozsądek i rozwaga mogą uchronić nas przed staniem się ofiarą naciągaczy. W przypadku pojawienia się przed naszymi drzwiami osób podających się za hydraulików czy administratorów warto wiedzieć, czy rzeczywiście taka wizyta była zaplanowana. Sprawdźmy to, zadzwońmy do administratora budynku lub do firmy, która ma dokonać przeglądu czy naprawy usterki. Postarajmy się zapamiętać również, jak wyglądały takie osoby, w co były ubrane, jak się przedstawiały. Przyjechały samochodem czy przyszły pieszo? Te informacje pozwolą szybciej zidentyfikować i zatrzymać oszustów. Warto również, aby poprosić o pomoc osoby najbliższe – sąsiadów czy rodzinę. Ich obecność sprawi, że poczujemy się pewniej i bezpieczniej, a w razie ewentualnego niebezpieczeństwa nie będziemy sami.

Nie wszystkie przypadki kończą się jednak utratą pieniędzy. Lubuscy policjanci podkreślają rolę pracowników banku, którzy są często jedyną osobą, z którą ofiara przestępstwa nawiązuje rozmowę w trakcie całego procederu. Pracownicy instytucji finansowych mogą okazać się jedynymi, którzy są w stanie zatrzymać przelew oszczędności. Informacja do Policji jest bowiem przekazywana nawet kilka godzin lub dni po zdarzeniu, kiedy nie ma możliwości szybkiego zatrzymania sprawców. Duża rola w prewencji i przypominaniu właściwych, bezpiecznych zachowań w kontaktach z nieznajomymi osobami. Warto rozmawiać, aby przestrzec nasze babcie i dziadków i uświadomić im potencjalne ryzyko i niebezpieczeństwo utraty oszczędności życia spowodowane brakiem jakichkolwiek skrupułów oszustów i naciągaczy.

Zawsze, w przypadku najmniejszych podejrzeń co do próby popełnienia oszustwa przez osoby odwiedzające nasze mieszkanie czy dom lub dzwoniące na numer naszego telefonu starajmy się jak najszybciej powiadomić Policję o zaistniałej sytuacji i naszych przypuszczeniach. Dzięki szybkiej reakcji policjanci od razu będą mogli przystąpić do działania.

(KWP w Gorzowie Wlkp./js)

