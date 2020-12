Do szpitala w policyjnej eskorcie Data publikacji 07.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Niecodzienną interwencję przeprowadzili policjanci z rybnickiej drogówki. Do mundurowych podjechał kierowca opla i poprosił o pomoc. Mężczyzna wyjaśnił stróżom prawa, że jego żona zaczęła tracić oddech i przytomność. Sytuacja była poważna, bowiem kobieta wymagała natychmiastowej pomocy lekarzy. Dlatego policjanci błyskawicznie zdecydowali o pilotażu i na sygnałach pomogli rodzinie jak najszybciej dotrzeć do szpitala.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 05.12.2020r., po 12.00, na ulicy Rudzkiej. Do policjantów z rybnickiej drogówki podjechał kierowca opla i poprosił o pomoc. Wyjaśnił, że jego żona zaczęła tracić oddech i musi jak najszybciej dotrzeć do szpitala. Dyżurny z komendy w Rybniku natychmiast powiadomił placówkę medyczną o zdarzeniu. Stróże prawa bez chwili wahania włączyli sygnały uprzywilejowania i pilotowali osobówkę do szpitala, gdzie kobieta została przekazana pod opiekę lekarzy.

(KWP w Katowicach / mw)