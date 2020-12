Nie zakrywali nosa i ust grozi im teraz wysoka kara Data publikacji 07.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 1 grudnia 2020 roku osoby, które znajdują się w obiektach handlowych lub usługowych, mają obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Wczoraj w jednej z galerii handlowych na terenie Starachowic do takiego obowiązku nie zastosowały się dwie osoby w wieku 63 i 61 lat, którym oprócz wysokiej grzywny grozi również do 10 lat pozbawienia wolności, ponieważ dopuściły się czynnej napaści na funkcjonariusza policji, który przeprowadzał interwencję.

Wczoraj (6.12.2020 r.) po południu w jednej z galerii handlowych na terenie Starachowic, policjanci z miejscowej jednostki podjęli interwencje wobec dwóch osób, które nie stosowały się do obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Kobieta i mężczyzna nie chcieli podać swoich danych, ponieważ uważali, że nie popełnili żadnego wykroczenia. W trakcie interwencji, gdy osoby zostały poinformowane o tym, że w związku z tą sytuacją zostaną doprowadzeni do najbliższej jednostki Policji celem ustalenia danych, stali się agresywni. Jeden z policjantów został uderzony w ręce przez mężczyznę oraz w tym czasie szarpany przez kobietę, a następnie przez nich odepchnięty. Obie osoby zostały zatrzymane. Okazali się nimi mieszkańcy Starachowic, mężczyzna w wieku 63 lat oraz kobieta w wieku 61 lat.

Mężczyzna i kobieta będą teraz odpowiadali przed sądem za nie stosowanie się do obowiązku zakrywania nosa i ust, za co grozi im wysoka grzywna oraz czynną napaść na funkcjonariuszu publicznym, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Kielcach / kp)