W czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 07.12.2020 Policjant z Solca Kujawskiego, będący w czasie wolnym od służby, zwrócił uwagę na zachowanie kierowcy na drodze. Styl jazdy i wykonywane manewry świadczyły o tym, że może być nietrzeźwy. Chwilę później okazało się, że kierowca citroena miał niemal dwa promile alkoholu w organizmie. Teraz czeka go sprawa w sądzie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Wszystko działo się w minioną sobotę, 05.12.2020 r., na drodze w miejscowości Otorowo w gminie Solec Kujawski. Będący w czasie wolnym od służby policjant z soleckiego komisariatu około 13:45 jechał przez wspomnianą miejscowość, gdy jego uwagę przykuł samochód jadący przed nim. Zachowanie kierowcy citroena i wykonywane przez niego manewry od razu wzbudziły podejrzenie co do jego stanu trzeźwości. Mężczyzna w pewnym momencie gwałtownie zmienił kierunek jazdy, po czym wjechał do rowu, a w konsekwencji zatrzymał się na pobliskim przystanku autobusowym. Po wszystkim kierowca wysiadł z auta i mając problemy z poruszaniem się zaczął oglądać swój samochód. Policjant postanowił to sprawdzić. Po zaparkowaniu swojego samochodu i podejściu do mężczyzny od razu wyczuł od niego silną woń alkoholu. Po upewnieniu się, że kierowca nie potrzebuje pomocy medycznej policjant zawiadomił o sytuacji dyżurnego bydgoskiej komendy, który na miejsce skierował patrol z Solca Kujawskiego.

Przybyły na miejsce patrol przeprowadził u 42-latka badanie na zawartość alkoholu. Potwierdziło ono podejrzenia soleckiego policjanta. Kierujący citroenem miał 1,9 promila alkoholu w organizmie. Teraz odpowie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, za co może mu grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności. Musiał się też liczyć z utratą prawa jazdy.

(KWP w Bydgoszczy / mw)