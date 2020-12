Tarnowscy policjanci zatrzymali porywaczy Data publikacji 07.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwa dni grozy przeżył 18-letni mieszkaniec Małopolski, który został porwany w Tarnowie. Trzech mężczyzn w wieku od 18 do 27 lat usłyszało zarzuty popełnienia kilku zbrodni i decyzją sądu najbliższe miesiące spędzą areszcie śledczym. Grozi im kara więzienia trwająca nie krócej niż 3 lata. Sprawę prowadzi tarnowska policja i prokuratura, ustalając motywy działania sprawców i okoliczności zdarzenia.

W ostatnią niedzielę listopada br. około godziny 19:30 dyżurny otrzymał informację, że w Tarnowie-Mościcach zespół ratownictwa medycznego udzielał pomocy poszkodowanemu, który miał ranę ciętą po tym, jak został zaatakowany nożem. Policjanci wstępnie rozpytali rannego, który twierdził, że został porwany, następnie w rejonie wału przeciwpowodziowego grożono mu śmiercią i zaatakowano go nożem. Zdołał się jednak uwolnić i uciekł do pobliskiej stróżówki, gdzie pracownik ochrony powiadomił służby ratunkowe. Rany, jakie posiadł, zostały wstępnie zaopatrzone przez zespół medyczny, a następnie poszkodowany trafił do tarnowskiego szpitala.

Policjanci rozpoczęli weryfikację uzyskanych informacji, a następnie jej pogłębianie. Pozwoliło to na ustalenie, że ranny to 18-letni mieszkaniec Małopolski, którego od dwóch dni nie był w domu. Jego rodzina otrzymywała w tym czasie pogróżki o tym, że jeśli nie zostaną spełnione ich żądania wypłaty drobnych sum pieniędzy (kilkaset złotych), to przetrzymywany nastolatek zginie.

Natychmiast rozpoczęto poszukiwania porywaczy. Już kilkadziesiąt minut później, w rejonie wału przeciwpowodziowego rzeki Dunajec, policjanci z Komisariatu Policji Tarnów-Zachód zatrzymali dwóch mężczyzn, a następnie trzeciego sprawcę tego czynu. Sprawcami okazali się mieszkańcy Tarnowa w wieku 18 i 26 lat oraz mieszkaniec województwa śląskiego w wieku 27 lat.

Do sprawy włączyli się policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Żmudne przesłuchania, okazania, jak również oględziny i zbieranie dowodów przestępstwa pozwoliło na przedstawienie trzem mężczyznom zarzutów: wzięcia zakładnika, wymuszenia rozbójniczego, usiłowania zabójstwa oraz uszkodzenia ciała.

Przedstawione zarzuty kwalifikują się jako zbrodnie, w związku z czym prokurator rejonowy wszczął śledztwo w tej sprawie. Cała trójka została przesłuchana i przyznała się do przedstawionych zarzutów. Prokurator wystąpił do sądu o areszt tymczasowy podejrzanych na okres trzech miesięcy, a 1 grudnia tarnowski sąd taki środek zapobiegawczy zastosował. Mężczyźni trafili za mury zakładu karnego. Każdemu z nich grozi kara pozbawienia wolności nie niższa niż 3 lata, do nawet dożywocia.

(KWP w Krakowie / kp)