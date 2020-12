Odpowie za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 07.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 35-latka, który w nocy w Lubartowie pod sklepem zaatakował innego mężczyznę. Kilkakrotnie ugodził go nożem i uciekł. Przed policjantami schował się na dachu budynku. Jak się okazało obaj mężczyźni znali się, a powodem konfliktu najprawdopodobniej była kobieta.

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Dyżurny lubartowskiej komendy został poinformowany, że przed jednym ze sklepów spożywczych w Lubartowie doszło do ugodzenia nożem mężczyzny. Natychmiast w to miejsce zostali skierowani policjanci. Udzielili pierwszej pomocy mężczyźnie, który leżał przed sklepem z widocznymi ranami kłutymi. Na miejsce została wezwana także karetka pogotowia ratunkowego. Poszkodowany 46-latek był przytomny i oświadczył, że wie, kto jest sprawcą. Dzięki uzyskanym informacjom mundurowi natychmiast przyjechali pod wskazany adres. Tam nie zastali mężczyzny, jednak w trakcie rozmowy z lokatorami usłyszeli, że ktoś chodzi po dachu. Jak się okazało, tą osobą był właśnie poszukiwany przez nich mężczyzna. Policjanci sprowadzili mężczyznę z dachu, a następnie zatrzymali.

35-latek został przewieziony do lubartowskiej komendy. Jak wstępnie ustalono, między mężczyznami doszło do konfliktu na tle prywatnym. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Trwają czynności mające na celu ustalenie okoliczności. Mężczyzna odpowie za usiłowanie zabójstwa.

(KWP w Lublinie / kp)