Trwają intensywne poszukiwania zaginionego 64-letniego mieszkańca Oławy Data publikacji 07.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci od wczoraj, tj. od 6-go grudnia prowadzą intensywne poszukiwania zaginionego Jerzego Łazarskiego, 64-letniego mieszkańca Oławy. Mężczyzna po raz ostatni widziany był przez sąsiadów w pobliżu miejsca zamieszkania cztery dni temu. Mimo, że w akcję poszukiwawczą zaangażowane są znaczne siły policyjne wspierane przez inne służby, to mężczyzna do tej pory nie został odnaleziony.

W niedzielę, tj. 6 grudnia przed południem policjanci z powiatu oławskiego zostali zawiadomieni o zginięciu 64-letniego Jerzego Łazarskiego, mieszkającego od czerwca br. w Oławie na Zaodrzu. Z informacji przekazanych przez córkę wynikało, że ostatni telefoniczny kontakt z ojcem miała 1 grudnia br. , natomiast sąsiedzi widzieli zaginionego w pobliżu miejsca zamieszkania 3 grudnia br.

Z uwagi na uzasadnione podejrzenie, że mogło dojść do zagrożenia życia i zdrowia Jerzego Łazarskiego podjęto decyzję o wszczęciu natychmiastowych poszukiwań zaginionego. W działaniach poszukiwawczych wzięli udział policjanci z Oławy, funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, z psem tropiącym. Do działań poszukiwawczych włączyli się strażacy ze sprzętem specjalistycznym i łodzią, strażnik miejski z Oławy wyposażony w drona oraz Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z OSP Siechnice.

Podczas działań poszukiwawczych sprawdzono teren przyległy do miejsca zamieszkania zaginionego, tereny leśne i wały na Odrze, koryto rzeki oraz miejsca gdzie ewentualnie mógł przebywać zaginiony.

Dzisiaj od rana, tj. od 7-go grudnia br. akcja poszukiwawcza została wznowiona przez wszystkie służby.

Zaginiony mężczyzna ma 172 centymetrów wzrostu, szczupłą budowę ciała, włosy krótkie, siwe, i zakola. Posiada także tatuaż na kolanie - motyw „kociego pyszczka”.

Wszystkie osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionego proszone są o kontakt z policjantami Wydziału Kryminalnego KPP w Oławie, tel. 47 8727 215 lub dyżurnym tel. całodobowy 47 8727 222 lub z najbliższą jednostką Policji.

podkom. Wojciech Jabłoński