Podejrzani na sprzedaży narkotyków mogli zarobić miliony Data publikacji 08.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 21 osób podejrzanych o produkcję lub wprowadzanie do obrotu znacznych ilości amfetaminy, to efekt śledztwa prowadzonego przez CBŚP i Mazowiecki Wydział Prokuratury Krajowej. Według śledczych podejrzani na przestrzeni kilku lat mogli wprowadzić na rynek woj. mazowieckiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego ponad 638 kg amfetaminy i 54 l płynnej amfetaminy, wartej w hurcie ponad 4,7 mln zł.

Policjanci z Zarządu w Kielcach Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, od wielu miesięcy ustalają sposób działania rozbitego gangu, którego członkowie zajmowali się produkcją i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków, głównie amfetaminy, kokainy i heroiny. W efekcie ustalili, że podejrzani działali na terenie woj. mazowieckiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego w latach 2015-2019. W tym czasie mogli wprowadzić do obrotu ponad 638 kg amfetaminy, której wartość hurtowa wynosi ponad 4,5 mln zł oraz 54 l płynnej amfetaminy, wartej 216 tys. zł. Narkotyki trafiały głównie do Warszawy, Grójca, Świebodzina, Zielonej Góry i Międzyzdrojów.

Pierwsze zatrzymania odbyły się na terenie woj. mazowieckiego i zachodniopomorskiego pod koniec 2019 roku. Wówczas to, zatrzymano lub doprowadzono z zakładów penitencjarnych, 8 osób podejrzanych m.in. o produkcję lub wprowadzanie do obrotu amfetaminy. Wtedy też pięciu zatrzymanych mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych.

Pod koniec listopada 2020 roku, policjanci CBŚP przeprowadzili kolejne uderzenie w gang. Tym razem w Warszawie, Grójcu, Legionowie i Terespolu zatrzymano 7 osób, a kolejne 5 doprowadzono z Aresztów Śledczych lub Zakładów Karnych.

W Mazowieckim Wydziale Prokuratury Krajowej zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środków odurzających. Wobec 8 podejrzanych Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W śledztwie łącznie występuje 21 podejrzanych, z czego 13 osób zostało tymczasowo aresztowanych.