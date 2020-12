Podejrzany o zabójstwo 25-latki w rękach śledczych Data publikacji 08.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę w jednym z mieszkań w Kozienicach, gdzie ujawniono ciało młodej kobiety. Policjanci z Kozienic rozpoczęli poszukiwania mężczyzny, który podejrzewany był o to przestępstwo. Dzięki bardzo dobrej współpracy, z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku oraz policjantami z Komendy Miejskiej w Elblągu, następnego dnia na drodze S7 zatrzymano 28-latka, który podejrzewany był o ten czyn.

Do zatrzymania mężczyzny doszło na krajowej S7 kilka kilometrów za węzłem Elbląg Zachód w stronę Gdańska. 28-latek nie zatrzymał się do kontroli drogowej, wówczas policjanci rozpoczęli pościg. Podczas próby zatrzymania przez Policję, 28-latek kierujący volvo zderzył się z jednym z radiowozów. Kilkaset metrów dalej mężczyzna uderzył w tył lawety, z której spadł samochód na pojazd poszukiwanego mężczyzny. Laweta uderzyła jeszcze w auto jadące przed nią. W sumie w kolizji brały udział 4 samochody. Na szczęście nikt z uczestników nie został ranny. A mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.



Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kozienicach, gdzie wczoraj mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa. Dzisiaj będzie doprowadzony do sądu z wnioskiem o areszt. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.



Fot. portel.pl

(KWP zs. w Radomiu / kp)