Kolejne uratowane życie przez ostrołęckich policjantów

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce pod raz kolejny udowodnili swoją skuteczność. Tym razem mowa o sierż. Tomaszu Krajza oraz st. post. Krzysztofie Prusińskim, którzy na co dzień pełnią służbę w wydziale patrolowym. Kiedy dotarła do nich informacja w środku nocy o mężczyźnie, którego życie było zagrożone, policjanci natychmiast przystąpili do działania. Dzięki ich błyskawicznej reakcji młody mężczyzna szybko został odnaleziony w lesie i po udzieleniu mu wstępnej pomocy przekazany załodze karetki pogotowia.