Policjanci przekazali świąteczne paczki do domów dziecka Data publikacji 08.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomoc dzieciom to dla wschowskich policjantów szczególna misja. W poniedziałek funkcjonariusze przekazali wiele przydatnych przedmiotów do domów dziecka. W zrealizowaną przez policjantów ze Wschowy akcję „Świąteczna paczka dobrego serca” włączyło się wiele zewnętrznych podmiotów. Dzięki tej szlachetnej inicjatywie na twarzach dzieci pojawiło się wiele uśmiechów.

"Świąteczna Paczka Dobrego Serca” do tegoroczna akcja wschowskich policjantów, której adresatami byli wychowankowie z domów dziecka w powiecie wschowskim. Działania zainicjowane zostały przez mundurowych należących do struktur zarządu terenowego związków zawodowych przy współpracy z zarządem wojewódzkim oraz podmiotami zewnętrznymi. Zbiórka, która rozpoczęła się na początku listopada, zakończyła się sukcesem. Dzięki hojności i ofiarności policjantów oraz wielu podmiotów udało się zrealizować dziecięce pomysły i spełnić część ich marzeń. Do wychowanków domów dziecka trafił sprzęt niezbędny do codziennego użytku taki jak: czajniki, garnki, suszarki na ubrania, odkurzacz, ręczniki, produkty kosmetyczne, sprzęty audio i kilogramy słodkości.

Wszystkim osobom biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy!

(KWP w Gorzowie / mw)