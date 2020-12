Kolejne oszustwa "na BLIK" Data publikacji 08.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci przestrzegają przed oszustwami "na BLIK". Przestępcy podszywają się pod znajomych na portalach społecznościowych i proszą o pilną pożyczkę. Niestety kolejne osoby dały się zwieść namowom oszustów przekazując im wygenerowane kody. Wartość strat oszacowana została na kwotę 6 tysięcy złotych. Pamiętajmy, że nie należy nikomu udostępniać danych do kont bankowych, jak też przekazywać obcym osobom kodów do płatności mobilnych.

W ostatnich dniach bialscy policjanci zostali powiadomieni o kolejnych oszustwach za pomocą popularnego komunikatora społecznościowego. We wszystkich trzech przypadkach sposób działania sprawców był taki sam. Przełamując elektroniczne zabezpieczenia do komunikatora, w imieniu znajomych wysyłali wiadomości do pokrzywdzonych informując, iż pilnie potrzebują finansowego wsparcia. Proponowali też łatwy sposób przelania gotówki poprzez wygenerowanie numeru kodu "BLIK" w systemie płatności elektronicznej. Przekazany kod wystarczył, by sprawca mógł natychmiast wypłacić pieniądze.

Pokrzywdzeni stracili łącznie 6 tysięcy złotych. Gdy zrozumieli, że padli ofiarą oszustów sprawę zgłosili organom ścigania. Teraz sprawców szukają policjanci oraz apelują o rozwagę. Oszuści działają na terenie całego kraju licząc na szybki zysk. W takiej sytuacji nie działajmy w emocjach i nie ulegajmy presji rzekomych bliskich.

Aby nie paść ofiarą oszustów radzimy weryfikować tożsamość osób, które wysyłają do nas wiadomości z prośbą o pożyczkę. Z reguły oszuści wyłudzający kod nie wiedzą nic o osobach, pod które się podszywają, albo tylko tyle, ile wyczytały z ich przechwyconego konta. Jeśli mamy wątpliwości co do rzekomego bliskiego, najlepiej po prostu do niego zadzwonić.

komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla