Policjanci oddali krew Data publikacji 08.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Prudniccy policjanci włączyli się w ogólnopolską zbiórkę krwi pod hasłem „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. Wartość krwi doceniamy najczęściej w obliczu tragedii naszych bliskich lub gdy sami jej potrzebujemy. Dlatego zachęcamy wszystkich do oddawania krwi i osocza, w ten sposób możemy uratować komuś zdrowie i życie. Akcja potrwa jeszcze do 20 grudnia 2020 r. Krew można oddawać w lokalnych punktach krwiodawstwa.

To już 9. edycja ogólnopolskiej akcji zbiórki krwi. Do 20 grudnia br. oddając ten najcenniejszy dar, użyjmy hasła "Nasza krew – nasza Ojczyzna". A wszystko po to, aby uczcić Narodowe Święto Niepodległości. Akcja organizowana przez Straż Graniczną objęta jest honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Akcja skierowana jest do funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych. Oddając krew i osocze ratujesz zagrożone życie. Wartość krwi doceniamy najczęściej dopiero w obliczu tragedii swoich bliskich lub gdy dzięki niej sami wracamy do zdrowia. Oddanie krwi jest największym dowodem ludzkiej solidarności.

Prudniccy policjanci wielokrotnie już udowodnili, że ludzkie życie i zdrowie jest dla nich wartością najwyższą, a niesienie pomocy mają we krwi. Zachęcamy wszystkich do oddawania krwi i osocza, w ten sposób możemy uratować komuś zdrowie i życie.

(KWP w Opolu)