Pokonał Covid-19, teraz oddał cząstkę siebie Data publikacji 08.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Terapia przeciwciałami, które znajdują się w surowicy osób, które przebyły Covid-19, jest jedną z metod leczenia ciężkich przypadków zakażenia. Dlatego niezwykle ważne jest, aby po przebytej chorobie, ozdrowieńcy dzielili się swoim osoczem. Postawą godną do naśladowania wykazał się aspirant sztabowy​ Michał Dzierka, który po wyzdrowieniu zgłosił się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, gdzie oddał osocze. Jeśli kwalifikujesz się do oddania osocza, również nie zwlekaj – możesz uratować komuś życie!

Koronawirus wciąż jest obecny, a wiele chorych osób ciężko przechodzi zakażenie. Dlatego tak ważne jest, aby przestrzegać obostrzeń i ograniczeń, które zostały wprowadzone dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Na szczęście większość osób podchodzi do sprawy odpowiedzialnie i dba o bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale i innych. Coraz więcej osób, które pokonały Covid-19 decyduje się także na oddanie osocza. To bardzo ważne, ponieważ osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które blokują namnażanie się wirusa w organizmie pacjenta z aktywnym zakażeniem. Jest więc bardzo przydatne w leczeniu osób chorych na Covid-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Zapotrzebowanie na osocze nie spada i w dalszym ciągu wielu chorych czeka na terapię z jego wykorzystaniem.



Osocze oddają również policjanci. Wśród nich jest Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego asp. szt. Michał Dzierka. Naczelnik drogówki zachorował na Covid-19. Na szczęście w jego przypadku do wyzdrowienia wystarczyła kwarantanna domowa, podczas której pokonał zakażenie. Wkrótce po wyzdrowieniu policjant zgłosił się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, gdzie po zakwalifikowaniu w szeregi dawców pobrano jego osocze. Tak niewiele trzeba, aby pomóc innym. Dlatego zachęcamy:

Są chorzy, którzy nie są w stanie wytworzyć własnych przeciwciał neutralizujących wirusa lub wytwarzają je zbyt wolno. Ratunkiem dla nich może być podanie gotowych przeciwciał, co znacznie przyspiesza procesy obronne i pozwala skuteczniej walczyć z koronawirusem. Co ważne, osocza nie da się wyprodukować, można je pozyskać jedynie od tych, którzy już przeszli chorobę i wytworzyli przeciwciała.

Osocze może zostać pobrane od osób, które:

spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi. Link do Rozporządzenia►

osocze mogą oddać osoby w wieku 18-60 lat;

po przechorowaniu COVID-19, dysponujące pozytywnym wynikiem wymazu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 wykonanego metodą PCR – po upływie minimum 28 dni od pełnego ustąpienia objawów lub zakończenia izolacji i po zakończonym leczeniu;

po bezobjawowym zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 z pozytywnym wynikiem badania na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 – po upływie minimum 14 dni od uzyskania pozytywnego wyniku badania.

Rekomendujemy wcześniejszy bezpośredni kontakt telefoniczny z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ponieważ szczegóły pobrania są ustalane indywidualnie z każdym dawcą. W czasie rozmowy telefonicznej dokonana zostanie wstępna ocena braku przeciwwskazań do oddania osocza i ustalony zostanie najdogodniejszy termin i miejsce jego pobrania.

Jeśli kwalifikujesz się do oddania osocza, nie zwlekaj – możesz uratować komuś życie!

(KWP w Katowicach/js)