Zatrzymana za kradzież biżuterii i numizmatów z przesyłek pocztowych Data publikacji 08.12.2020 Policjanci otrzymali sygnał o kradzieżach wartościowych przedmiotów z przesyłek jednego z operatorów pocztowych. Sprawą zajęli się funkcjonariusze pionu kryminalnego i trop zaprowadził ich do sortowni spółki. Po operacyjnych ustaleniach policjanci zatrzymali kobietę podejrzaną o kradzieże. W jej domu mundurowi znaleźli monety kolekcjonerskie, zegarki, biżuterię i kilkanaście tysięcy złotych. Kobiecie grozi teraz do 5 lat więzienia.

Przedstawiciel jednego z operatorów świadczących usługi pocztowe powiadomił wrocławskich policjantów o niepokojącej sytuacji. Z przesyłek w sortowni ginęły wartościowe przedmioty. Były to monety kolekcjonerskie, biżuteria i zegarki. Spółka wstępnie oszacowała straty na kwotę ponad 30 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze pionu kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu i Komisariatu Policji Wrocław Grabiszynek przystąpili do działań operacyjnych, mających na celu namierzenie sprawcy tych kradzieży. Ich działania zakończyły się zatrzymaniem trzech osób typowanych do tej sprawy. W domu 54-letniej kobiety mieszkającej w powiecie strzelińskim policjanci zabezpieczyli numizmaty, monety kolekcjonerskie, zegarki, karty podarunkowe i gotówkę w kwocie kilkunastu tysięcy złotych. Kryminalni sprawdzili też ślady prowadzące do punktów lombardowych i zabezpieczyli dokumenty transakcyjne wystawione na 54-letnią kobietę.

Zatrzymana złożyła wyjaśnienia, a policjanci zabezpieczyli wszystkie przedmioty, których było aż 180 sztuk i dokładnie je skatalogowali. Dwie z monet wycenione zostały na kwoty około tysiąca złotych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kobiecie grozić może za ten czyn kara nawet do 5 pozbawienia wolności. Policjanci będą teraz sprawdzać, czy w kradzieże zamieszane były także inne osoby.

(KWP we Wrocławiu/js)