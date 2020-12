Reakcje świadków i interwencje policjantów ratują życia zagrożone wychłodzeniem Data publikacji 08.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci przez cały okres zimowy, a w szczególności teraz kiedy nocą panują niskie temperatury w sposób szczególny, kontrolują miejsca, w których mogą przebywać bezdomni. Policjanci prowadzą działania prewencyjne, których celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia przez wychłodzenie. Zagrożenie to dotyczy przede wszystkim osób bezdomnych, a także nietrzeźwych przebywających na dworze, bądź w opuszczonych i nieogrzewanych pomieszczeniach. Pomocy często potrzebują osoby chore, w podeszłym wieku i nieporadne życiowo. Informacje o osobach bezdomnych, które narażone są na wychłodzenie organizmu, można przekazać także za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Nasze zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie.

Podczas ostatniego tygodnia policjanci z powiatu chojnickiego podejmowali interwencję wobec osób, których życie wskutek niskich temperatur mogło być zagrożone.

Pierwsze takie zgłoszenie policjanci otrzymali 02.12 w środę, gdzie przy ścieżce rowerowej na wyjeździe z Charzykowa ma leżeć nieprzytomny mężczyzna. Policjanci natychmiast pojechali we wskazane miejsce i potwierdzili ten fakt. Mężczyzna rzeczywiście leżał na wyziębionej ziemi i znajdował się pod wpływem alkoholu, na szczęście nie wymagał pomocy lekarskiej. Mężczyzna został przekazany przez mundurowych pod opiekę rodziny. Kolejne zgłoszenia w trakcie następnych trzech dni, dotyczące śpiących osób w wiatach przystankowych lub ławkach na terenie powiatu policjanci otrzymali od osób, których los drugiego człowieka nie był im obojętny. W tych przypadkach również z pomocą natychmiast ruszyli policjanci. Na szczęście dzięki szybkiej pomocy tym osobom, nie doszło być może do tragedii.

To tylko przykład z kilku dni, kiedy mogło dojść do tragedii, a zatem nie bądźmy obojętni na zagrożenia związane z wychłodzeniem organizmu

Kiedy na zewnątrz panują niskie temperatury, wiele osób narażonych jest na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka przede wszystkim osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku. Zagrożenie takie dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy policję za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon - każde takie zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane.

Okres zimowy to czas, kiedy policjanci podczas patroli zwracają szczególną uwagę na miejsca, gdzie mogą szukać schronienia i nocować bezdomni. Są to zazwyczaj pustostany, ogródki działkowe, altanki. Każdego roku monitorujemy sytuację tych osób, sami oferujemy pomoc każdemu, kto jej potrzebuje - odnajdując takie osoby zawsze proponujemy przewiezienie ich do ośrodków, w których jest ciepło, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek i przespać się w normalnych warunkach.

Dużym niebezpieczeństwem jest wychodzenie na zewnątrz, będąc pod wpływem alkoholu. Wystarczy chwila nieuwagi, śliska, nierówna nawierzchnia i można się potknąć, wywrócić i nie mieć siły się podnieść. Wtedy o tragedię nietrudno. Jednym z najczęstszych, a zarazem najbardziej mylnych mitów jest ten, że na rozgrzewkę najlepszy jest alkohol. To nieprawda. Faktycznie przez chwilę osoba pijąca czuje ciepło, to jednak za chwilę jej organizm jest jeszcze bardziej narażony na wyziębienie. Człowiek nietrzeźwy zdecydowanie szybciej traci ciepło.

Zwracamy się z apelem, by nikt z nas nie był obojętny na potrzeby drugiego człowieka. Zgłoszenia można przekazywać pod numerami telefonów 997, 112 lub pogotowia ratunkowego. Informacje o osobach bezdomnych narażone na wychłodzenie organizmu można przekazać także za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Nasze zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Sami również starajmy się okazać życzliwe serce i wyciągnąć pomocną dłoń w kierunku tych, którzy tej pomocy potrzebują. Nie przechodźmy obok takich osób obojętnie.

(KWP w Gdańsku / kp)