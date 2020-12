Policjanci zabezpieczyli blisko 250 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z powiatu krakowskiego udaremnili wprowadzenie do obrotu blisko 250 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych i usłyszało w tej sprawie zarzuty.

Wczoraj (7 grudnia br.) w gminie Liszki, patrol z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, zatrzymał do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki Chrysler. Kierującym okazał się 23-letni mieszkaniec Krakowa. W trakcie sprawdzania zawartości przewożonego przez niego bagażu, w tylnej części pojazdu policjanci ujawnili przykryte pod kocami kartony z zawartością dużej ilości papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy.



Na miejsce przybyli policjanci specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości gospodarczej z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, którzy przeprowadzili dalsze czynności w tej sprawie. 23-latek został zatrzymany. Następnie policjanci udali się na przeszukanie do miejsca jego zamieszkania. Tam nie ujawnili nielegalnych wyrobów, jednak znaleźli klucze, które jak ustalili, są od nowo zakupionego mieszkania rodziców zatrzymanego, mieszczącego się również na terenie Krakowa. Zatem udali się tam na kolejne przeszukanie. Na miejscu, na klatce schodowej, policjanci spotkali mężczyznę niosącego kartonowe pudła, który na ich widok zaczął uciekać, jednak szybko został przez nich schwytany. Okazał się nim 47-latek – ojciec zatrzymanego. Na pytanie funkcjonariuszy, dlaczego uciekał, oświadczył, że chciał przed nimi ukryć kartonowe pudła, w których jak się okazało, znajdowały się puste opakowania na papierosy. W samochodzie 47-latka policjanci ujawnili kolejne partie nielegalnych papierosów.



Podczas tej akcji policjanci zabezpieczyli blisko 250 tysięcy sztuk papierosów różnych marek bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Ojciec i syn zostali zatrzymani i jeszcze tego samego dnia usłyszeli zarzuty uchylania się od opodatkowania poprzez nabycie i pomaganie w zbyciu i ukryciu wyrobów tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy, zamiaru wprowadzenia ich do obrotu oraz nieujawnienia właściwemu organowi przedmiotu opodatkowania. Za popełnione przestępstwo podejrzanym grozi do 3 lat więzienia.



Według wstępnych wyliczeń śledczych wprowadzenie do obrotu takiej ilości nielegalnych wyrobów akcyzowych naraziłoby Skarb Państwa na utratę ponad 215 tysięcy złotych.

(KWP w Krakowie / kp)