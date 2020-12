Pożar altany w Jastrzębiu-Zdroju. Nie żyje jedna osoba Data publikacji 08.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Jastrzębscy policjanci, pod nadzorem prokuratury, wyjaśniają okoliczności i przyczyny pożaru altany, do którego doszło przy ulicy Okrzei. Niestety w wyniku zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba. Wczoraj na miejscu zdarzenia trwały czynności śledczych, w tym oględziny z udziałem biegłego do spraw pożarnictwa.

Wczoraj (7.12.2020 r.) kilka minut przed 10.00 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju został powiadomiony o pożarze altany na jednej z posesji przy ulicy Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju. Na miejsce natychmiast skierowano wszystkie służby. W trakcie gaszenia pożaru mundurowi znaleźli w środku ciało 57-letniej kobiety oraz 51-letniego mężczyznę, który został przewieziony do szpitala. Prokurator zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok, która wskaże dokładną przyczynę śmierci. Wczoraj na miejscu zdarzenia trwały czynności śledczych, w tym oględziny z udziałem biegłego do spraw pożarnictwa. Kryminalni pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju wyjaśniają teraz szczegółowe przyczyny i okoliczności, w jakich doszło do pożaru.

Sezon grzewczy to okres, kiedy powinniśmy pamiętać o ostrożnym obchodzeniu się z ogniem i zachowaniu zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z piecyków gazowych i elektrycznych. Pamiętajmy, aby nie pozostawiać urządzeń grzewczych bez nadzoru, a wentylacja naszych mieszkań była drożna. Reagujmy, kiedy zauważamy niepokojące sytuację u osób starszych czy samotnych sąsiadów.

Policjanci apelują! Bądźmy ostrożni w obchodzeniu się z ogniem:

gdy mieszkanie ogrzewamy tradycyjnym piecem na węgiel i drzewo, nie dopuszczajmy do zaprószenia ognia, a w obrębie pieca nie przechowujmy rzeczy łatwopalnych;

korzystajmy z usług kominiarzy, którzy sprawdzą prawidłowe funkcjonowanie kominów i wentylacji;

nie pozostawiajmy włączonych elektrycznych i gazowych piecyków kiedy wychodzimy z domu lub idzie spać, nigdy też nie ustawiajmy ich na łatwopalnym podłożu;

pod szczególnym nadzorem miejmy lampiony i świeczki, które zwłaszcza w okresie świątecznym tak lubimy. Upewnijmy się, że lampion jest wykonany z niepalnego materiału i gaśmy świece w nich postawione, kiedy wychodzimy z domu lub idziemy spać.

Apelujemy również o zachowanie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z piecyków gazowych:

zadbajmy o to, aby nasza wentylacja prawidłowo funkcjonowała, dbajmy o czystość kratek wentylacyjnych – dzięki temu będziemy mieli cyrkulację powietrza i pod żadnym pozorem nie zaklejajmy wentylacji;

czad to bezwonny gaz więc zainwestujmy w dobry czujnik, który zaalarmuje nas kiedy tlenek węgla nagromadzi się w naszym mieszkaniu;

dbajmy również o właściwą konserwację urządzeń grzewczych, a kiedy coś nas niepokoi natychmiast wzywajmy fachowca, który sprawdzi działanie naszego urządzenia i naprawi usterkę.

Apelujemy do wszystkich młodych ludzi, aby zainteresowali się swoimi dziadkami, rodzicami, starszymi i samotnymi krewnymi, i sąsiadami. Porozmawiajmy z nimi, przestrzeżmy przed nieostrożnym obchodzeniem się z ogniem i niewłaściwym korzystaniem z piecyków elektrycznych i gazowych. Sprawdźmy, czy wszystko w porządku z wentylacją w ich mieszkaniach. Jeśli mamy wątpliwości, zainterweniujmy i zorganizujmy pomoc. Dzięki naszemu zainteresowaniu możemy uratować czyjeś zdrowie lub nawet życie.

(KWP w Katowicach / kp)