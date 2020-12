Przyszedł do komisariatu i groził policjantowi śmiercią Data publikacji 08.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nawet 2 lata w więzieniu może spędzić 41-letni mieszkaniec powiatu żywieckiego. Mężczyzna przyszedł do komisariatu Policji w Węgierskiej Górce i podczas rozmowy z dzielnicowym zaczął go znieważać, grozić mu śmiercią oraz spaleniem domu. Z komisariatu już nie wyszedł bowiem, jak się okazało, był poszukiwany. Teraz dodatkowo odpowie za przestępstwa popełnione względem policjanta.

Do komisariatu Policji w Węgierskiej Górce przyszedł 41-letni mężczyzna. W czasie rozmowy z dzielnicowym, w pewnym momencie, zaczął krzyczeć i znieważać go. Mimo wielu pouczeń i wezwań do zachowania zgodnego z prawem 41-latek nie odpuszczał. Do zniewag doszły groźby pozbawienia życia oraz zniszczenia mienia policjanta. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach okazało się, że 41-latek jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy Żywcu. Ostatecznie trafił do aresztu. Teraz dodatkowo odpowie za przestępstwa popełnione względem policjanta, za które grozi mu nawet 2-letni pobyt w więzieniu.

(KWP w Katowicach / kp)