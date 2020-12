Portret pamięciowy kobiety podejrzanej o kradzież Data publikacji 08.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zapukała do mieszkania seniorki pod pretekstem rozmowy na temat wiary. Kiedy była już w środku, do mieszkania weszła kolejna osoba, która ukradła przechowywane w domu oszczędności. Seniorka straciła 1300 złotych. Publikujemy portret pamięciowy kobiety podejrzewanej o kradzież. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jej tożsamości, proszone są o kontakt z kędzierzyńsko-kozielskimi policjantami.

Do drzwi mieszkanki Kędzierzyna-Koźla zapukała młoda kobieta, która pod pretekstem rozmowy na tematy religijne weszła do jej domu. W pewnym momencie nieznajoma poinformowała seniorkę, że się źle czuje i poprosiła o szklankę wody. Następnie powiedziała, że musi wyjść na balkon, by pooddychać świeżym powietrzem. Gdy kobiety wyszły na balkon, do mieszkania weszła kolejna osoba. Kiedy właścicielka mieszkania ją zobaczyła, wyprosiła nieznajome. Po chwili 86-latka zorientowała się, że została okradziona. Straciła przechowywane w mieszkaniu 1300 zł oszczędności.

Na podstawie opisu pokrzywdzonej, opolscy policjanci sporządzili portret pamięciowy jednej z podejrzewanych. Jest nią kobieta w wieku około 25-30 lat, średniej budowy ciała. Ma około 160 cm wzrostu oraz ciemne blond włosy.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu kobiety, proszone są o kontakt z kędzierzyńsko-kozielskimi policjantami pod numerem tel. 47 863 42 66 lub dzwoniąc na numer alarmowy 112. Każda informacja może być niezwykle istotna oraz przydatna w prowadzonej przez nas sprawie.

(KWP w Opolu / kp)