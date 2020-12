„Nie strasz dziecka policjantem” - apelują policjanci Data publikacji 09.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Bądź grzeczny, bo zabierze cię policjant - nie raz słyszeliśmy to z ust rodziców, którzy chcąc uspokoić malucha, próbują straszyć dzieci mundurowymi. Warto zastanowić się, czy w ten sposób mówiąc do pociechy, nie przyczyniamy się do nieszczęścia, kiedy Twoje dziecko rzeczywiście będzie potrzebowało pomocy. Wzbudzanie strachu w dziecku nie jest dobrym rozwiązaniem. Policjanci wspólnie z Wydziałem Promocji Urzędu Miejskiego w Wyszkowie chcą uświadomić rodziców, że nie jest to idealna metoda wychowawcza i prowadzą akcję „Nie strasz dziecka policjantem”.

Policjanci często spotykają się z sytuacjami, kiedy słyszą, jak rodzice ostrzegają swoje dzieci przed stróżami prawa. Wymuszanie na dziecku w ten sposób pożądanego zachowania jest tylko chwilowe, a konsekwencje wypowiedzianych słów, w przyszłości mogą zagrozić jego bezpieczeństwu. Przypuśćmy, że nasze dziecko gubi się, zaczepia je ktoś obcy lub jego opiekun potrzebuje pomocy. Mało prawdopodobne jest, by zwróciło się wtedy do policjanta, który byłby w okolicy. Oczywiście taka reakcja dziecka byłaby prawidłowa i pozwoliła na zażegnanie niebezpieczeństwa. Jednak straszone wcześniej mundurem dziecko może bać się nawiązania z funkcjonariuszem kontaktu. Małe dzieci nie odróżniają prawdy od fikcji, nie wiedzą co to żart. Jeśli słyszą, że mają się bać policjanta, to się go boją. Nie kształtujmy w dzieciach poczucia strachu tam, gdzie jest on zupełnie niepotrzebny, nieprzydatny.

Uczmy nasze pociechy, że w sytuacji zagrożenia mogą podejść do policjanta i poprosić go o pomoc. Nie wzbudzajmy w nich lęku i strachu przed mundurowymi. Uczmy nasze dzieci zasad bezpieczeństwa, zamiast wzbudzać w nich lęk. Tymczasowe wyegzekwowanie w ten sposób posłuszeństwa tylko wydaje się idealnym rozwiązaniem, ponieważ w przyszłości może mieć bardzo negatywne skutki.

Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w Wyszkowie wspólnie z policjantami przygotował grafikę „Nie strasz dziecka policjantem”, z którą staramy się dotrzeć do mieszkańców. W ten prosty sposób chcemy uświadomić rodzicom i opiekunom znaczenie wypowiadanych słów.

(KWP w Radomiu/js)