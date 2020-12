Policjanci od kilkunastu lat dzielą się krwią. Otrzymali „Certyfikat Firmy Promującej Oddawanie Krwi” Data publikacji 09.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj „Oddając krew, ratujesz życie” to hasło przewodnie wschowskich policjantów i pracowników Policji, którzy od kilkunastu lat aktywnie współpracują z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Dzięki temu, że stróże prawa stale dzielą się krwią z osobami jej potrzebującymi, Komenda Powiatowa Policji we Wschowie została wyróżniona „Certyfikatem Firmy Promującej Oddawanie Krwi”.

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie od kilkunastu lat współpracuje z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Począwszy od pierwszych akcji, które nie miały konkretnych adresatów, a były zainicjowane ogromną chęcią pomocy osobom potrzebującym tego bezcennego płynu, po akcje zorganizowane. Jedną z największych zbiórek krwi, w których wzięli udział funkcjonariusze była akcja „100 litrów krwi na stulecie Niepodległej POLSKI”. Cieszyła się ona ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród policjantów i pracowników Policji, ale również wśród mieszkańców powiatu wschowskiego. Można śmiało uznać akcję za zrealizowaną, ponieważ udało się zebrać ponad 80 litrów krwi. Akcje zbiórek krwi na stałe weszły w harmonogram działań wschowskiej Policji. Z uwagi na pandemię mundurowi, którzy przeszli już chorobę, oddali kilka dni temu swoje osocze, by pomóc innym. W najbliższym czasie również planują odwiedzić punkt Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zarówno z ozdrowieńcami, jak i policjantami, którzy oddadzą krew.

Dzięki zaangażowaniu wschowskich policjantów w zbiórki krwi otrzymali oni we wtorek (8 grudnia) „Certyfikat Firmy Promującej Oddawanie Krwi”. To wyróżnienie, które na pewno zmotywuje mundurowych do dalszego udziału w tego typu szlachetnych inicjatywach.

Dziękujemy za to wyróżnienie!

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)