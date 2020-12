Policjanci uratowali życie 45-latka, który chciał się podpalić Data publikacji 09.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki szybkiej i skutecznej reakcji policjantów z Białej Piskiej oraz strażaków OSP udało się uratować życie 45-latka. Mężczyzna wziął z domu kanister z paliwem i zamierzał się podpalić, by w ten sposób odebrać sobie życie. Na widok funkcjonariuszy wylał na siebie benzynę i sięgał do kieszeni po zapalniczkę. Został skutecznie obezwładniony przez policjantów. Na miejsce przyjechało pogotowie ratunkowe, które zabrało 45-latka do szpitala.

Jak wiele znaczy szybka i skuteczna rekcja służb ratowniczych przekonał się 45-letni mieszkaniec Białej Piskiej. Mężczyzna we wtorek (08.12.2020) po godz. 10:00 wyszedł z domu trzymając w ręku kanister. Oznajmił domownikom, że idzie odebrać sobie życie. O niepokojącej sytuacji policję powiadomiła matka.

Z uwagi na realne zagrożenie życia mężczyzny funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Białej Piskiej natychmiast rozpoczęli poszukiwania mieszkańca miasta. Pomagali im w tym strażacy z OSP. Sprawdzano wszystkie miejsca, gdzie zwykle był widywany 45-latek. Policjanci pojechali też na stację benzynową, gdzie ustalili, że zaginiony mężczyzna kupił kilka litrów paliwa, które wlał do kanistra. Groźba odebrania sobie życia przez niego była zatem bardzo realna.

W pewnym momencie jeden ze strażaków zauważył zaginionego w centrum miasta. Natychmiast przyjechał tam patrol. Sytuacja okazała się bardzo trudna. Widząc oznakowany radiowóz i policjantów mężczyzna odkręcił kanister i oblał się benzyną, a następnie sięgał do kieszeni po zapalniczkę. Nie zdążył tego zrobić, bo został skutecznie obezwładniony przez funkcjonariuszy. Mężczyzna twierdził, że ma dość swojego życia. Na miejsce przyjechało pogotowie ratunkowe, które zabrało 45-latka do szpitala, by została mu udzielona specjalistyczna pomoc.

W trudnej chwili nie obawiaj się poprosić o pomoc! Przypominamy, że dla osób w stanie kryzysu psychicznego działa całodobowa infolinia wsparcia. Jest to bezpłatna pomoc przez 7 dni w tygodniu i wsparcie telefoniczne dyżurnych specjalistów: psychiatrów, psychologów, prawników i pracowników socjalnych - to uruchomione w grudniu 2017 roku przez Fundację "Itaka" Centrum Wsparcia dla osób znajdujących się w stanie kryzysu psychicznego. Centrum Wsparcia to projekt Fundacji "Itaka", realizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia. Jego celem jest pomoc osobom znajdującym w stanie kryzysu psychicznego z powodu np. śmierci, utraty pracy, rozwodu, lub zaginięcia bliskiej osoby, oraz zapobieganie depresji, samobójstwom i innym zachowaniem autodestrukcyjnym. Pomoc ta skierowana jest do osób w każdym wieku. Centrum Wsparcia oferuje całodobową pomoc i wsparcie telefoniczne, a także możliwość kontaktu przez mail i czat. Dyżurni eksperci w Centrum udzielają informacji o możliwościach uzyskania profesjonalnej, bezpośredniej pomocy specjalistów w pobliżu miejsca zamieszkania osoby zgłaszającej się po pomoc. Wszelkie informacje na temat m.in. godzin dyżurów i kontaktu z ekspertami są dostępne na stronie https://liniawsparcia.pl/ Na stronie znajduje się również bezpłatna aplikacja mobilna z bazą teleadresową instytucji pomocowych.

(asz/tm)