Groził kobiecie wysadzeniem domu i oblaniem kwasem. Stalker zatrzymany i aresztowany

Obawą o życie i zdrowie swoje i bliskich zakończyła się znajomość 36-latki z poznanym w Internecie mężczyzną. Kiedy kobieta chciała zerwać z nim kontakt, 46-latek zaczął jej grozić. Nachodził ją i uporczywie nękał. Groził, że wysadzi jej dom, a kwasem obleje całą jej rodzinę. 46-latek został zatrzymany przez policjantów w momencie, kiedy chciał wymusić spotkanie z kobietą. Usłyszał już zarzuty uporczywego nękania i kierowania gróźb karalnych. Został już tymczasowo aresztowany.

36-latka z Zamościa powiadomiła policjantów o tym, że poznany przez Internet znajomy grozi jej i jej rodzinie. Wyjaśniając sytuację, opowiedziała, że ponad rok temu za pośrednictwem komunikatora internetowego poznała mężczyznę. Był nim 46-latek z województwa zachodniopomorskiego, który na stałe mieszkał poza granicami naszego kraju.

Kobieta korespondowała z nim, a znajomość rozwijała się, zaczęli nawet snuć wspólne plany. Jednak po spotkaniu w realnym świecie doszła do wniosku, że jednak nie chce dalej ciągnąć tej znajomości. Powiadomiła o tym 46-latka, jednak on nie przyjął tego do wiadomości. Zaczął ją nękać wiadomościami, grozić jej i jej rodzinie. Odgrażał się, że pod jej dom podłoży bombę, obleje kwasem, pobije ją i jej bliskich.

Kiedy mężczyzna przyjechał do kraju, śledził i nachodził 36-latkę. Ta wówczas bojąc się o życie swoje i bliskich, powiadomiła policjantów.

Kiedy na początku grudnia 46-latek ponownie przyjechał i grożąc 36-latce i jej rodzinie chciał wymusić spotkane, ta zaalarmowała mundurowych. 46-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Był nietrzeźwy, w organizmie miał prawie 3 promile alkoholu.

Wczoraj (8.12.2020 r.) mężczyzna usłyszał zarzuty uporczywego nękania 36-latki, odpowie także za kierowanie gróźb karalnych wobec jej najbliższych. Sąd zdecydował także o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na najbliższe trzy miesiące.

Zgodnie z kodeksem karnym ten, kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osób jej bliskich wzbudza u niej poczucie zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 8. Karalne jest także grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę jej bliskich. Za takie groźby można trafić do więzienia na 2 lata.

