Policyjna para w czasie wolnym od służby interweniowała na miejscu wypadku drogowego Data publikacji 09.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Starszy posterunkowy Anna Czerwik z Komisariatu Policji w Alwerni oraz sierżant Grzegorz Zając z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, w czasie wolnym od służby, błyskawiczne zorganizowali działania ratunkowe na miejscu wypadku drogowego. Zabezpieczyli miejsce i udzielili pierwszej pomocy uczestnikom zdarzenia.

W piątkowy wieczór, 4.12.2020 r., tuż przed godziną 18:00 w Przeciszowie na ulicy Długiej doszło wypadku drogowego. 19-letni mieszkaniec gminy Zator, kierując fiatem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, zderzył się z volkswagenem, którym kierował 20-letni mieszkaniec gminy Oświęcim. Chwilę po zdarzeniu tą trasą jechał katowicki policjant wraz z narzeczoną, która również służy w Policji. Młodzi policjanci natychmiast zabezpieczyli miejsce zdarzenia, po czym zaczęli udzielać pierwszej pomocy uczestnikom, w tym 16-letniemu pasażerowi, który leżał na jezdni. Nastolatek posiadał obrażenia głowy i tracił przytomność. Policjanci ustabilizowali jego głowę, okryli kocem termicznym, a następnie monitorowali jego funkcje życiowe, aż do przyjazdu ratowników medycznych.

Policyjna para to mieszkańcy powiatu oświęcimskiego. Anna wstąpiła do Policji dwa lata temu i aktualnie służy w Ogniwie Patrolowo – Interwencyjnym w Komisariacie Policji w Alwerni. Natomiast Grzegorz do Policji wstąpił nieco ponad trzy lata temu i aktualnie jest policjantem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Ich wspólną pasją, która sprawiła, że oboje wstąpili do Policji, była chęć niesienia pomocy osobom, które jej potrzebują. Jak widać, tej pomocy udzielają nie tylko w służbie.

(KWP w Krakowie/js)