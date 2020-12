Policjanci z grupy Speed eskortowali pojazd z chorym mężczyzną Data publikacji 09.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z grupy SPEED zatrzymali do kontroli pojazd, którym syn wiózł chorego ojca do Łowicza, by pilnie podano mu lek. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz z uwagi na stan zdrowia starszego mężczyzny policjanci eskortowali pojazd na trasie drogi ekspresowej.

Zadaniem policjantów z grupy Speed jest reagowanie na wszelkie przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym. Na co dzień patrolują drogi, dbając o bezpieczeństwo podróżujących pojazdami, jak i niechronionych uczestników ruchu drogowego. Jak wszyscy policjanci pomagają także w różnych sytuacjach.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego radomskiej komendy, którzy wchodzą w skład mazowieckiej grupy SPEED, w ostatnich dniach pełniąc służbę nieoznakowanym radiowozem na drodze ekspresowej S7 w Szydłowcu zwrócili uwagę na samochód osobowy, którym podróżowało dwóch mężczyzn. Zatrzymali pojazd do kontroli. Za kierownicą hyundaia siedział podenerwowany 47-latek, który wiózł chorego ojca. Mężczyźni jechali do Łowicza, by pilnie podano 73-latkowi lek, a na potwierdzenie tego przedstawiali policjantom dokumentację medyczną.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz z uwagi na stan zdrowia starszego mężczyzny policjanci podjęli decyzję o pilotażu auta na trasie drogi ekspresowej S7. Funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe w radiowozie i eskortowali samochód. Dzięki temu szybko i bezpiecznie mężczyźni mogli dojechać do szpitala.

(KWP zs. w Radomiu / kp)