Zatrzymany poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania

Jeleniogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę poszukiwanego na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania do odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna nie chciał iść do aresztu i ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości od 3 miesięcy. Ma do odbycia karę pozbawienia wolności w wymiarze 11 lat za produkcję narkotyków na terenie Czech.