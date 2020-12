Świętochłowiccy policjanci podzielili się krwią, aby pomóc potrzebującym Data publikacji 09.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj na parkingu Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach stanął ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic. Wszystko za sprawą wspólnej inicjatywy miejscowej Policji oraz świętochłowickiego Urzędu Miejskiego. Mundurowi oraz pracownicy, w ramach ogólnopolskiej akcji „Nasza krew – Nasza Ojczyzna”, podzielili się najcenniejszym surowcem – własną krwią.

Świętochłowiccy policjanci wielokrotnie już udowodnili, że ludzkie życie i zdrowie jest dla nich najważniejsze, a niesienie pomocy mają we krwi. Ta z kolei jest najcenniejszym darem, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi, bowiem nie można jej wyprodukować, można się nią jedynie podzielić.



Wczoraj (8.12.2020 r.) z inicjatywy miejscowej Policji oraz Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach na parkingu świętochłowickiej komendy stanął mobilny krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic. Przeprowadzona w ramach akcji „Nasza Krew - Nasza Ojczyzna” zbiórka krwi zgromadziła wielu entuzjastów krwiodawstwa – przedstawicieli służb mundurowych, pracowników samorządowych i cywilnych oraz mieszkańców. To szczególny gest, szczególnie w dobie pandemii. Większość dawców to osoby, które regularnie oddają krew, jednak nie zabrakło wśród nich i tych, którzy po raz pierwszy podzielili się życiodajnym płynem. Wśród honorowych dawców można było zobaczyć młodszego inspektora Monikę Francikowską – Pierwszego Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach oraz Prezydenta Miasta Pana Daniela Begera.



Do mobilnego punktu zgłosiło się wielu chętnych, z których po wstępnej weryfikacji i opinii lekarza 27 oddało krew. W sumie zebrano ponad 12 litrów krwi.



Wszystkim dawcom gorąco dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych zbiórkach.

(KWP w Katowicach / kp)