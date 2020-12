Policjantka z Dębicy Mistrzynią Polski w podnoszeniu ciężarów Data publikacji 10.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierż. Magdalena Pasko bez wątpienia jest jedną z najsilniejszych policjantek w naszym garnizonie. Jej blisko dwunastoletni staż treningowy w podnoszeniu ciężarów, to nieprzerwane pasmo wysokich wyników sportowych na arenie nie tylko krajowej, ale także europejskiej i światowej. Podczas tegorocznych Mistrzostw Polski Seniorek w Biłgoraju, wywalczyła złoty medal, z łącznym wynikiem w dwuboju 210 kg.

W 2017 roku sierż. Magdalena Pasko podjęła decyzję o tym, by spróbować swoich sił w Policji. Przeszła testy sprawnościowe, psychologiczne i trafiła do Szkoły Policji w Katowicach, gdzie jej opiekunem był podinsp. Marek Sulikowski. Po ukończonym kursie trafiła do garnizonu śląskiego, gdzie pełnienia służbę w jednym z komisariatów, w centrum Katowic. W ubiegłym roku sierż. Paśko przeniosła się do Komendy Powiatowej Policji w Dębicy. Obecnie jest policjantką wydziału patrolowo-interwencyjnego.

Na co dzień sierż. Magdalena Pasko nie tylko sumiennie realizuje swoje zadania służbowe, ale jest także zdolnym sportowcem. Od 2008 roku zawodowo trenuje podnoszenie ciężarów w klubie MLKS Lechia Sędziszów Małopolski. Jako zawodniczka tego klubu, wielokrotnie była powoływana do Polskiej Kadry Narodowej. Zdobyła medale w Mistrzostwach Polski, Europy oraz brała udział w Mistrzostwach Świata.

Jeszcze służąc w śląskim garnizonie wzięła udział w III Pucharze Polski Służb Mundurowych w wyciskaniu sztangi leżąc. Zajęła tam III miejsce w kategorii open kobiet. Policjantka wywalczyła także 5 miejsce w Mistrzostwach Świata Służb Mundurowych.

Zwieńczeniem ciężkiej pracy sierż. Magdaleny Pasko było zdobycie najwyższego podium. Pod koniec listopada br. w Mistrzostwach Polski Seniorek w Biłgoraju, funkcjonariuszka wywalczyła złoty medal, w kategorii powyżej 87 kg, z łącznym wynikiem w dwuboju 210 kg. Rok wcześniej zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Polski Seniorek w Ciechanowie.