Ruszyła wirtualna sztafeta do Laponii Data publikacji 10.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Ruszył wyścig do Laponii, dedykowany asp. szt. Piotrowi Glencowi. Do wzięcia udziału zapisało się już kilkudziesięciu śmiałków o zacięciu sportowym. W sztafecie wystartowało już wielu funkcjonariuszy. Wśród nich jest szef śląskich policjantów generał Krzysztof Justyński. Biegną też z nami niezwiązani ze służbami i Śląskiem mieszkańcy różnych części Polski, a nawet uczestnicy z zagranicy. Osoby, które nie mogą wziąć udziału w sztafecie, a chcą wesprzeć zbiórkę, mogą przekazać datki na specjalne konto.

Przypominamy, w biegu mogą wziąć udział wszyscy ludzie dobrej woli, ale co oczywiste, szczególnie liczymy na mundurowych – policjantów, strażaków, strażników miejskich, żołnierzy. Każdy może wpłacić minimum 30 zł i ruszyć w stronę celu, pokonując 4800 metrów (biegiem w terenie, na bieżni domowej, chodem lub nordic walking). W ten sposób dołączamy do sztafety, której celem jest przebiegnięcie 4800 kilometrów – czyli pokonanie trasy do Laponii i z powrotem.

Policjanci z Gliwic i Cieszyna oraz żołnierze, przyjaciele aspiranta Piotra Glenca, zachęceni jego walką i nadzieją na powrót do zdrowia, wpadli na pomysł zorganizowania wirtualnego biegu charytatywnego, aby wspomóc kolegę. Więcej informacji na facebookowym profilu wydarzenia: „poMOCdlaPiotraGlenca”. Liczymy na przesyłanie swoich „selfie” z biegu, marszobiegu czy chodu – będziemy je publikować na profilu i będą wsparciem oraz wirtualnym pozdrowieniem dla walczącego o zdrowie Piotra.

Dotychczas do biegu przystąpiło wielu funkcjonariuszy. Wśród tych, którzy wystartowali w sztafecie, jest Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński. Szczególnie liczna jest też reprezentacja Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej – już kilkunastu mundurowych. Biegną też z nami niezwiązani ze służbami i Śląskiem mieszkańcy różnych części Polski, a nawet uczestnicy z zagranicy.

A jeśli ktoś chce pomóc Piotrowi, ale z uwagi na różne przeciwności nie może pobiec, zachęcamy do wsparcia zbiórki poprzez przekazanie datków na wskazane konto.

(KWP w Katowicach / mw)