Zatrzymani za liczne włamania i kradzieże Data publikacji 10.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Za główny cel obrali sobie samochody i sprzęt elektroniczny. Na swoim koncie mają również włamanie do plebanii na terenie gminy Branice. Dwaj mężczyźni, którzy na przełomie kilku miesięcy włamywali się i kradli, wpadli w ręce głubczyckich policjantów. Usłyszeli już zarzuty. Obaj muszą się teraz liczyć z karą nawet 10 lat więzienia.

20-letni mieszkaniec gminy Głogówek oraz 28-letni mieszkaniec Głubczyc, podejrzani są o liczne kradzieże oraz włamania, których mieli dopuszczać się na terenie kilku sąsiadujących powiatów.

Głównym celem był sprzęt elektroniczny, samochody oraz - w jednym przypadku - plebania na terenie gminy Branice. To w tamtym miejscu policjanci znaleźli kluczyki do samochodu, który jak się później okazało, został skradziony kilka dni wcześniej. Między innymi to pozwoliło funkcjonariuszom wpaść na trop mężczyzn.

Sposób działania podejrzanych był zawsze podobny. Namierzali samochód, w którym znajdowały się elektronarzędzia i włamywali się do nich, a następnie kradli. Zebrane przez policjantów dowody oraz informacje pozwoliły zatrzymać dwóch podejrzanych mężczyzn. Młodszy z nich wpadł w miejscu swojej kryjówki w Prudniku, natomiast 28-latek w miejscu swojego zamieszkania na terenie Głubczyc. Wstępne straty oszacowane przez poszkodowanych to w sumie około 40 000 złotych.

Teraz pracujący nad sprawą policjanci sprawdzają, czy podejrzani nie mają na swoim koncie innych podobnych przestępstw. Usłyszeli po 8 zarzutów. Obaj muszą się liczyć z kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Opolu / kp)